Капитан сборной Перу дисквалифицирован на года за метаболит кокаина

Капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро дисквалифицирован и не сыграет на ЧМ-2018.Футболист не сможет выходить на поле в любых официальных матчах в течение года. В крови игрока был найден метаболит кокаина – бензоилэкгонин, являющийся запрещенным веществом, относящимся к стимуляторам.Допинг-проба у Герреро была взята после матча с Аргентиной 5 октября. Наказание возьмет отсчет с 3 ноября, когда 33-летний футболист был предварительно отстранен от футбола.