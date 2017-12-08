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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Капитан сборной Перу дисквалифицирован на года за метаболит кокаина
Капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро дисквалифицирован и не сыграет на ЧМ-2018.
Футболист не сможет выходить на поле в любых официальных матчах в течение года. В крови игрока был найден метаболит кокаина – бензоилэкгонин, являющийся запрещенным веществом, относящимся к стимуляторам.
Допинг-проба у Герреро была взята после матча с Аргентиной 5 октября. Наказание возьмет отсчет с 3 ноября, когда 33-летний футболист был предварительно отстранен от футбола.
Футболист не сможет выходить на поле в любых официальных матчах в течение года. В крови игрока был найден метаболит кокаина – бензоилэкгонин, являющийся запрещенным веществом, относящимся к стимуляторам.
Допинг-проба у Герреро была взята после матча с Аргентиной 5 октября. Наказание возьмет отсчет с 3 ноября, когда 33-летний футболист был предварительно отстранен от футбола.
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