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Капитан сборной Перу дисквалифицирован на года за метаболит кокаина

Капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро дисквалифицирован и не сыграет на ЧМ-2018.

Футболист не сможет выходить на поле в любых официальных матчах в течение года. В крови игрока был найден метаболит кокаина – бензоилэкгонин, являющийся запрещенным веществом, относящимся к стимуляторам.

Допинг-проба у Герреро была взята после матча с Аргентиной 5 октября. Наказание возьмет отсчет с 3 ноября, когда 33-летний футболист был предварительно отстранен от футбола.
Теги: Сборная Перу
Сегодня, 15:27
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7
(1)
№7 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Сегодня, 16:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Щас за Фарфана возьмутся. Принимают все,а не один капитан.
Регистрация: 30.10.2016
№6 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 16:25) #
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online

Цитата: evgenij
а Еременко на 2 -шо це таке confused

может потому что у него нашли стимулятор, а у Еременко-самый натуральный наркотик
Регистрация: 1.12.2017
№5 Написал: evgenij (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Терек»
а Еременко на 2 -шо це таке confused
Регистрация: 27.11.2017
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 15:57) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
заголовки на сайте еще те ))
Регистрация: 21.12.2010
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 15:38) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: TheOx129
Жаль Фарфана

Будет капитаном.
Регистрация: 17.05.2017
№2 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я болею за Италию.
Но мне не кажется Италию сейчас за уши начинают на ЧМ тянуть. Не хотелось бы что бы так было.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№1 Написал: TheOx129 (Сегодня, 15:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жаль Фарфана


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Не каждому дано болеть за лучшую команду страны..
Регистрация: 22.11.2017
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