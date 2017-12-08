Бранислав Иванович – лучший игрок недели в Лиге Европы

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признан игроком недели в Лиге Европы по итогам шестого тура группового этапа.В матче против "Реала Сосьедад" (3:1) Иванович, который получил 39% голосов, отметился голом. Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш занял третье место (19%). Вторым финишировал игрок "Стяуа" Харлем-Эдди Ньоэр (21%).