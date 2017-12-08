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Бранислав Иванович – лучший игрок недели в Лиге Европы

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признан игроком недели в Лиге Европы по итогам шестого тура группового этапа.

В матче против "Реала Сосьедад" (3:1) Иванович, который получил 39% голосов, отметился голом. Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш занял третье место (19%). Вторым финишировал игрок "Стяуа" Харлем-Эдди Ньоэр (21%).
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 17:54
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2
(1)
№2 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Сегодня, 17:56) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Безусловно лучший.
Регистрация: 30.10.2016
№1 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 17:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Заслужил, Бранислав, браво!


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
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