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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Бранислав Иванович – лучший игрок недели в Лиге Европы
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признан игроком недели в Лиге Европы по итогам шестого тура группового этапа.
В матче против "Реала Сосьедад" (3:1) Иванович, который получил 39% голосов, отметился голом. Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш занял третье место (19%). Вторым финишировал игрок "Стяуа" Харлем-Эдди Ньоэр (21%).
В матче против "Реала Сосьедад" (3:1) Иванович, который получил 39% голосов, отметился голом. Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш занял третье место (19%). Вторым финишировал игрок "Стяуа" Харлем-Эдди Ньоэр (21%).
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