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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хосе Герреро не сыграет на чемпионате мира из-за дисквалификации
Капитан сборной Перу Хосе Герреро пропустит предстоящий ЧМ-2018 из-за дисквалификации, сообщает пресс-служба ФИФА.
Дисциплинарный комитет организации на один год отстранил футболиста из-за положительной допинг-пробы на кокаин после отборочного матча ЧМ-2018 с Аргентиной. Дисквалификация 33-летнего игрока будет отсчитываться с 3 ноября 2017 года.
Дисциплинарный комитет организации на один год отстранил футболиста из-за положительной допинг-пробы на кокаин после отборочного матча ЧМ-2018 с Аргентиной. Дисквалификация 33-летнего игрока будет отсчитываться с 3 ноября 2017 года.
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