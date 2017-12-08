Хосе Герреро не сыграет на чемпионате мира из-за дисквалификации

Капитан сборной Перу Хосе Герреро пропустит предстоящий ЧМ-2018 из-за дисквалификации, сообщает пресс-служба ФИФА.Дисциплинарный комитет организации на один год отстранил футболиста из-за положительной допинг-пробы на кокаин после отборочного матча ЧМ-2018 с Аргентиной. Дисквалификация 33-летнего игрока будет отсчитываться с 3 ноября 2017 года.