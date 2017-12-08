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"Динамо" обыграло "Анжи" в молодежном первенстве

Молодежное первенство

20 тур

"Динамо" – "Анжи" 2:0

Голы: Лацевич, 24, Липовой, 47

"Динамо": Косаревский, Калачёв, Калугин (Евгеньев, 46), Ненахов, Липовой, Слепов, Москвичев, Кузьмин, Грулев, Лацевич, Бурыкин

"Анжи": Герасимов, Саидов, Ягьяев, Белов, Керимов, Закиров, Муртузалиев, Магомедов, Халимбеков, Агаларов, Алиев
Теги: Динамо Анжи
Сегодня, 19:04
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№1 Написал: Lacan (Сегодня, 19:13) #
  • -1
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Болеет за:
«Динамо» М
А где Погребняк, чего не играет этот великий мастер? smile
Регистрация: 27.09.2011
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