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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Президент "Астаны": этот день будет золотыми буквами вписан в историю казахстанского футбола (3)
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Президент "Урала": продолжим ли мы бороться за верхние строчки или откатимся к борьбе за выживание?
Президент "Урала": продолжим ли мы бороться за верхние строчки или откатимся к борьбе за выживание?
"Динамо" обыграло "Анжи" в молодежном первенстве
Молодежное первенство
20 тур
"Динамо" – "Анжи" 2:0
Голы: Лацевич, 24, Липовой, 47
"Динамо": Косаревский, Калачёв, Калугин (Евгеньев, 46), Ненахов, Липовой, Слепов, Москвичев, Кузьмин, Грулев, Лацевич, Бурыкин
"Анжи": Герасимов, Саидов, Ягьяев, Белов, Керимов, Закиров, Муртузалиев, Магомедов, Халимбеков, Агаларов, Алиев
20 тур
"Динамо" – "Анжи" 2:0
Голы: Лацевич, 24, Липовой, 47
"Динамо": Косаревский, Калачёв, Калугин (Евгеньев, 46), Ненахов, Липовой, Слепов, Москвичев, Кузьмин, Грулев, Лацевич, Бурыкин
"Анжи": Герасимов, Саидов, Ягьяев, Белов, Керимов, Закиров, Муртузалиев, Магомедов, Халимбеков, Агаларов, Алиев
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