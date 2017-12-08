Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Урал" сыграл вничью с тульским "Арсеналом"

В матче 20-го тура чемпионата России "Урал" в Екатеринбурге поделил очки с "Арсеналом".

Чемпионат России

20 тур

"Урал" – "Арсенал" 1:1

Голы: Портнягин, 30 - Джорджевич, 73.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Чернов, Ароян, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Евсеев, Димитров, Чантурия (Манучарян, 80), Портнягин.

"Арсенал": Габулов, Альварес, Беляев, Сунзу, Комбаров, Чаушич, Боурчану (Берхамов, 71), Ткачёв, Горбатенко (Расич, 66), Кангва (Хагуш, 64), Джорджевич.

Предупреждения: Сунзу, 57, Ароян, 87.
Теги: Урал Арсенал Тула
Сегодня, 19:24
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Каждый остался при своем...Команды показали зимний футбол...
Регистрация: 21.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.