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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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13:45
Президент "Урала": продолжим ли мы бороться за верхние строчки или откатимся к борьбе за выживание?
Президент "Урала": продолжим ли мы бороться за верхние строчки или откатимся к борьбе за выживание?
"Урал" сыграл вничью с тульским "Арсеналом"
В матче 20-го тура чемпионата России "Урал" в Екатеринбурге поделил очки с "Арсеналом".
Чемпионат России
20 тур
"Урал" – "Арсенал" 1:1
Голы: Портнягин, 30 - Джорджевич, 73.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Чернов, Ароян, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Евсеев, Димитров, Чантурия (Манучарян, 80), Портнягин.
"Арсенал": Габулов, Альварес, Беляев, Сунзу, Комбаров, Чаушич, Боурчану (Берхамов, 71), Ткачёв, Горбатенко (Расич, 66), Кангва (Хагуш, 64), Джорджевич.
Предупреждения: Сунзу, 57, Ароян, 87.
Чемпионат России
20 тур
"Урал" – "Арсенал" 1:1
Голы: Портнягин, 30 - Джорджевич, 73.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Чернов, Ароян, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Евсеев, Димитров, Чантурия (Манучарян, 80), Портнягин.
"Арсенал": Габулов, Альварес, Беляев, Сунзу, Комбаров, Чаушич, Боурчану (Берхамов, 71), Ткачёв, Горбатенко (Расич, 66), Кангва (Хагуш, 64), Джорджевич.
Предупреждения: Сунзу, 57, Ароян, 87.
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