Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Миодраг Божович: в целом мы очков набрали столько, сколько заслужили

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о матче 20-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1).

"У нас было три хороших момента в первом тайме, но потом пропустили. Держали игру в своих руках. Мы всегда играем на победу. Иногда получается, иногда не получается. Сегодня не получилось, потому что мы проигрывали.

Какой итог первой части чемпионата? Мы делали сюрпризы: выигрывали у команд из верхней части таблицы, а проигрывали командам из нижней части. Но в целом мы очков набрали столько, сколько заслужили", - сказал Божович.
Теги: Божович Арсенал Тула Урал
Сегодня, 20:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.