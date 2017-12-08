Миодраг Божович: в целом мы очков набрали столько, сколько заслужили

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о матче 20-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1)."У нас было три хороших момента в первом тайме, но потом пропустили. Держали игру в своих руках. Мы всегда играем на победу. Иногда получается, иногда не получается. Сегодня не получилось, потому что мы проигрывали.Какой итог первой части чемпионата? Мы делали сюрпризы: выигрывали у команд из верхней части таблицы, а проигрывали командам из нижней части. Но в целом мы очков набрали столько, сколько заслужили", - сказал Божович.