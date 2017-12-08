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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Миодраг Божович: в целом мы очков набрали столько, сколько заслужили
Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о матче 20-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1).
"У нас было три хороших момента в первом тайме, но потом пропустили. Держали игру в своих руках. Мы всегда играем на победу. Иногда получается, иногда не получается. Сегодня не получилось, потому что мы проигрывали.
Какой итог первой части чемпионата? Мы делали сюрпризы: выигрывали у команд из верхней части таблицы, а проигрывали командам из нижней части. Но в целом мы очков набрали столько, сколько заслужили", - сказал Божович.
"У нас было три хороших момента в первом тайме, но потом пропустили. Держали игру в своих руках. Мы всегда играем на победу. Иногда получается, иногда не получается. Сегодня не получилось, потому что мы проигрывали.
Какой итог первой части чемпионата? Мы делали сюрпризы: выигрывали у команд из верхней части таблицы, а проигрывали командам из нижней части. Но в целом мы очков набрали столько, сколько заслужили", - сказал Божович.
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