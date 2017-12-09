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"Страсбург" в гостях разгромил "Бордо"

Чемпионат Франции

17 тур

"Бордо" – "Страсбург" 0:3

Голы: Баокен, 2, Льенар, 38, Терье, 64

"Бордо": Костиль, Сабали, Йованович, Каррик, Отавио (Санкаре, 36), Тулалан, Лерагер, Вада (Плашил, 66), Превиль, Кафу (Камано, 52), Менди

"Страсбург": Укиджа, Сека, Коне (Сальмье, 41), Мангане, Лала, Аолу, Гримм, Льенар, Кошта, Терье (Сакко, 74), Баокен (Саади, 88)

Предупреждения: Отавио, 11, Сека, 18, Тулалан, 57, Санкаре, 59
Теги: Бордо Страсбург
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