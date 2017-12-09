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"Реал" будет оспаривать дисквалификацию Даниэля Карвахаля

"Реал" намерен оспорить решение УЕФА о двухматчевой дисквалификации защитника "сливочных" Даниэля Карвахаля в Лиге чемпионов за умышленное получение желтой карточки в матче с АПОЭЛ (6:0).

По мнению УЕФА испанец нарочно получил предупреждение, чтобы пропустить заключительный матч группового этапа с дортмундской "Боруссией" (3:2).

"Невозможно доказать, что Карвахаль сделал это специально. Лично я не думаю, что он этого хотел. Будем подавать апелляцию, надеюсь, наказание будет отменено. Не считаю справедливым это решение", – передает As слова главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.
Теги: Реал Карвахаль
Сегодня, 08:35
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