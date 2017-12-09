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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леандро Паредес: снег и холод - это очень необычно
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес подвел итоги группового этапа Лиги Европы и ответил на вопросы по поводу предстоящего матча с "Ахматом" в рамках 20-го тура РФПЛ.
– Лео, поздравляем с победой и красивым голом. Как вам матч против «Реала Сосьедад» в целом?
– Считаю, что результат закономерен. Мы знали, насколько серьезный соперник нам предстоит, пожалуй, главный наш конкурент в этой группе. Мы отнеслись к матчу с должной концентрацией, и это позволило нам победить.
– Как вам удалось так забить? Результат импровизации или заранее поняли что хотите сделать?
– Нет, это не была заготовка. Чистая импровизация. Очень доволен, что она получилась идеальной – действительно красивый гол получился.
– Счет позволял так сделать?
– Ситуация сложилась так, что Мистер попросил меня подняться выше к атаке, поскольку на поле находились три-четыре центральных полузащитника. Поэтому в центре поля во мне не так сильно нуждались. Я пошел вперед и гол получился вполне закономерным, учитывая это.
– Какие у вас впечатления от группового этапа в целом?
– После жеребьевки мы сразу поняли, что нам попалась серьезная группа, где все соперники находились на одном и очень хорошем уровне. Мы знали, что каждый матч будет сложным, и выйти из такой группы ни разу не проиграв и всего лишь один раз сыграв вничью – это, я считаю, большое достижение.
– Видели, кто может попасть «Зениту» в качестве соперника?
– Да, мы видели, что нам достались команды из так называемой второй группы. Возможно, не европейские гранды, но тем не менее команды очень сильные. К тому же с точки зрения географии очень большой разброс. Думаю, будет нелегко.
– С кем бы хотели встретиться? Условно говоря, с «Астаной», где вы ни разу еще не были, или «Наполи», с которым вы не раз играли в серии А?
– Не такое большое значение имеет то, кто нам попадется. Главное – это улучшать свою игру. Мы находимся еще не на пике своей формы. Считаю, что в феврале к матчам Лиги Европы сможем демонстрировать свою лучшую игру. Если мы ее покажем, то тот, кто сыграет против нас, не так уж и важен.
– Впереди матч в Грозном. Чего от него ждать? Хватит ли сил?
– Это будет один из самых сложных матчей за весь сезон. Непростой выезд, долгий перелет, очень крепкая команда, которая хорошо выступает в чемпионате. Ожидаю большое количество сложностей в этом матче.
– Снег и холод – это для вас приключение или сложность?
– Это очень необычно. Я не привык тренироваться в таких условиях. Мне нравится атмосфера в клубе – у нас все хорошо, и это главное. К тому же отличные отношения с тренерским штабом. Я получаю большое удовольствие от каждой тренировки.
– Снег оказался не так страшен?
– Нет, он совсем не опасный, - передает слова аргентинца "Матч ТВ".
– Лео, поздравляем с победой и красивым голом. Как вам матч против «Реала Сосьедад» в целом?
– Считаю, что результат закономерен. Мы знали, насколько серьезный соперник нам предстоит, пожалуй, главный наш конкурент в этой группе. Мы отнеслись к матчу с должной концентрацией, и это позволило нам победить.
– Как вам удалось так забить? Результат импровизации или заранее поняли что хотите сделать?
– Нет, это не была заготовка. Чистая импровизация. Очень доволен, что она получилась идеальной – действительно красивый гол получился.
– Счет позволял так сделать?
– Ситуация сложилась так, что Мистер попросил меня подняться выше к атаке, поскольку на поле находились три-четыре центральных полузащитника. Поэтому в центре поля во мне не так сильно нуждались. Я пошел вперед и гол получился вполне закономерным, учитывая это.
– Какие у вас впечатления от группового этапа в целом?
– После жеребьевки мы сразу поняли, что нам попалась серьезная группа, где все соперники находились на одном и очень хорошем уровне. Мы знали, что каждый матч будет сложным, и выйти из такой группы ни разу не проиграв и всего лишь один раз сыграв вничью – это, я считаю, большое достижение.
– Видели, кто может попасть «Зениту» в качестве соперника?
– Да, мы видели, что нам достались команды из так называемой второй группы. Возможно, не европейские гранды, но тем не менее команды очень сильные. К тому же с точки зрения географии очень большой разброс. Думаю, будет нелегко.
– С кем бы хотели встретиться? Условно говоря, с «Астаной», где вы ни разу еще не были, или «Наполи», с которым вы не раз играли в серии А?
– Не такое большое значение имеет то, кто нам попадется. Главное – это улучшать свою игру. Мы находимся еще не на пике своей формы. Считаю, что в феврале к матчам Лиги Европы сможем демонстрировать свою лучшую игру. Если мы ее покажем, то тот, кто сыграет против нас, не так уж и важен.
– Впереди матч в Грозном. Чего от него ждать? Хватит ли сил?
– Это будет один из самых сложных матчей за весь сезон. Непростой выезд, долгий перелет, очень крепкая команда, которая хорошо выступает в чемпионате. Ожидаю большое количество сложностей в этом матче.
– Снег и холод – это для вас приключение или сложность?
– Это очень необычно. Я не привык тренироваться в таких условиях. Мне нравится атмосфера в клубе – у нас все хорошо, и это главное. К тому же отличные отношения с тренерским штабом. Я получаю большое удовольствие от каждой тренировки.
– Снег оказался не так страшен?
– Нет, он совсем не опасный, - передает слова аргентинца "Матч ТВ".
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