Леандро Паредес: в группе на ЧМ-2018 будет нелегко, но я верю в нашу сборную

Хавбек "Зенита" и сборной Аргентины ответил на вопросы по поводу предстоящих игр "альбиселесте" на ЧМ-2018 в России.– Да, но я надеюсь на лучшее. На то, что у вас все получится. Действительно, нас ждет крепкая группа: разные команды с разных континентов. Будет нелегко, но я верю в нашу сборную – она лучшая.– Да, безусловно, интересно. У нас есть цель – выйти из группы с первого места и пройти как можно дальше на чемпионате мира. Мы верим в себя, и это главное на данный момент.