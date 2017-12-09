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Леандро Паредес: в группе на ЧМ-2018 будет нелегко, но я верю в нашу сборную

Хавбек "Зенита" и сборной Аргентины ответил на вопросы по поводу предстоящих игр "альбиселесте" на ЧМ-2018 в России.

– Вашу группу называют самой сложной на групповом этапе чемпионата мира. Так ли это?

– Да, но я надеюсь на лучшее. На то, что у вас все получится. Действительно, нас ждет крепкая группа: разные команды с разных континентов. Будет нелегко, но я верю в нашу сборную – она лучшая.

– Интересно будет играть в такой группе?

– Да, безусловно, интересно. У нас есть цель – выйти из группы с первого места и пройти как можно дальше на чемпионате мира. Мы верим в себя, и это главное на данный момент.

Матч ТВ
Теги: Паредес Сборная Аргентины
Сегодня, 11:13
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