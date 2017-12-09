Дмитрий Хохлов: попросил сыграть с "Анжи" на результат

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о настрое команды на матч 20-го тура чемпионата России с "Анжи"."Думаю, что все понимают, насколько важны для нас очки. Поэтому попросил футболистов сыграть на результат. У нас нет чемоданного настроения. Нужно настраиваться и думать об игре.Нет изменений в стартовом составе? Мы удачно провели прошлый матч, выполнили план на игру, поэтому не стали ничего менять", – сказал Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол".