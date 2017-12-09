Дмитрий Хохлов: быстрые голы во многом определяют исход матчей

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Анжи" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России."Быстрые голы во многом определяют исход матчей. Рады, что удалось забить быстрый гол. После этого игра пошла совсем по-другому.Как оценю 20 туров? Конечно, две последних игры нам удались, но мы до сих пор близко к той зоне, в которой абсолютно не хотим оказываться. Сейчас отдохнем, потом будем готовиться к весне", - сказал Хохлов.