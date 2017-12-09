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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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12:35
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (9)
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09:47
Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
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06:36
У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
"Хетафе" и "Эйбар" сыграли вничью
Чемпионат Испании
15 тур
"Хетафе" – "Эйбар" 0:0
"Хетафе": Гуайта, Суарес, Антунеш, Дьене, Кала , Бергара (Ласен, 66), Портильо (Сибасаки, 74), Файр, Дьедиу (Пачеко, 82), Анхель, Молина
"Эйбар": Дмитрович, Капа (Пенья, 78), Анхель, Арбилья , Оливейра, Гарсия, Алехо (Эскаланте, 89), Хордан, Инуи (Бебе, 63), Энрич, Гарсия
Предупреждения: Инуи, 49, Гарсия, 81, Алехо, 84, Сибасаки, 88, Энрич, 90+2
15 тур
"Хетафе" – "Эйбар" 0:0
"Хетафе": Гуайта, Суарес, Антунеш, Дьене, Кала , Бергара (Ласен, 66), Портильо (Сибасаки, 74), Файр, Дьедиу (Пачеко, 82), Анхель, Молина
"Эйбар": Дмитрович, Капа (Пенья, 78), Анхель, Арбилья , Оливейра, Гарсия, Алехо (Эскаланте, 89), Хордан, Инуи (Бебе, 63), Энрич, Гарсия
Предупреждения: Инуи, 49, Гарсия, 81, Алехо, 84, Сибасаки, 88, Энрич, 90+2
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