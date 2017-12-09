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"Хетафе" и "Эйбар" сыграли вничью

Чемпионат Испании

15 тур

"Хетафе" – "Эйбар" 0:0

"Хетафе": Гуайта, Суарес, Антунеш, Дьене, Кала , Бергара (Ласен, 66), Портильо (Сибасаки, 74), Файр, Дьедиу (Пачеко, 82), Анхель, Молина

"Эйбар": Дмитрович, Капа (Пенья, 78), Анхель, Арбилья , Оливейра, Гарсия, Алехо (Эскаланте, 89), Хордан, Инуи (Бебе, 63), Энрич, Гарсия

Предупреждения: Инуи, 49, Гарсия, 81, Алехо, 84, Сибасаки, 88, Энрич, 90+2
Теги: Эйбар Хетафе
Сегодня, 17:08
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