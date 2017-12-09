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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дэвид Мойес: мы рассчитывали создать проблемы "Челси"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился впечатлениями от матча против "Челси" (1:0) в рамках 16-го тура чемпионата Англии.
"Победа, характер, то, как мы играли друг за друга, - все это мне очень понравилось. Мы рассчитывали создать проблемы "Челси". Мы знали, как только они получат мяч, у них будет больше владения. Мы должны были сыграть организованно, и мы этого добились", - цитирует Мойеса Sky Sports.
"Победа, характер, то, как мы играли друг за друга, - все это мне очень понравилось. Мы рассчитывали создать проблемы "Челси". Мы знали, как только они получат мяч, у них будет больше владения. Мы должны были сыграть организованно, и мы этого добились", - цитирует Мойеса Sky Sports.
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