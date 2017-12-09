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Дэвид Мойес: мы рассчитывали создать проблемы "Челси"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился впечатлениями от матча против "Челси" (1:0) в рамках 16-го тура чемпионата Англии.

"Победа, характер, то, как мы играли друг за друга, - все это мне очень понравилось. Мы рассчитывали создать проблемы "Челси". Мы знали, как только они получат мяч, у них будет больше владения. Мы должны были сыграть организованно, и мы этого добились", - цитирует Мойеса Sky Sports.
Теги: Мойес Вест Хэм Челси
Сегодня, 20:12
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это да-высокий прессинг оказался удачным в первом тайме..ВХЮ очень хотели победить-и добились своего! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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