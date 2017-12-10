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Харри Кейн в текущем году забил 50 мячей

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн оформил дубль в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити" (5:1).

24-летний форвард в текущем году отличился уже 50 раз. Он сыграл 48 матчей за клуб и сборную Англии, отмечает издание Opta.
Теги: Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 05:33
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