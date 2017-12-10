Харри Кейн в текущем году забил 50 мячей

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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05:36
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры
00:18
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (3)
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (3)
Вчера, 23:11
Арсен Венгер: кто может остановить "Манчестер Сити"? "Шахтер" (1)
Арсен Венгер: кто может остановить "Манчестер Сити"? "Шахтер" (1)
Вчера, 23:10
"Депортиво" одержал победу над "Леганесом"
"Депортиво" одержал победу над "Леганесом"
Вчера, 22:49
СМИ: "Зенит" подписал Антона Заболотного за 1,5 млн евро (47)
СМИ: "Зенит" подписал Антона Заболотного за 1,5 млн евро (47)
Вчера, 22:45
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (21)
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (21)
Вчера, 22:05
Антонио Конте: сегодня мы проиграли из-за усталости
Антонио Конте: сегодня мы проиграли из-за усталости
Вчера, 21:40
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (5)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (5)
Вчера, 21:23
Владимир Габулов провел 300-й матч в чемпионатах России (1)
Владимир Габулов провел 300-й матч в чемпионатах России (1)
Вчера, 21:19
Николай Пронин: надеюсь, ЦСКА пошумит в Лиге Европы (5)
Николай Пронин: надеюсь, ЦСКА пошумит в Лиге Европы (5)
Вчера, 21:17
"ПСЖ" одержал победу над "Лиллем"
"ПСЖ" одержал победу над "Лиллем"
Вчера, 21:13
Гэри Кэхилл: мы были просто не в своей тарелке
Гэри Кэхилл: мы были просто не в своей тарелке
Вчера, 20:14
"Реал" со счетом 5:0 разгромил "Севилью" (14)
"Реал" со счетом 5:0 разгромил "Севилью" (14)
Вчера, 20:13
"Халл Сити" победил "Брентфорд" в первой игре без Слуцкого (19)
"Халл Сити" победил "Брентфорд" в первой игре без Слуцкого (19)
Вчера, 20:12
Дэвид Мойес: мы рассчитывали создать проблемы "Челси" (1)
Дэвид Мойес: мы рассчитывали создать проблемы "Челси" (1)
Вчера, 19:56
Криштиану Роналду перед матчем с "Севильей" показал болельщикам 5 "Золотых мячей" (фото) (1)
Криштиану Роналду перед матчем с "Севильей" показал болельщикам 5 "Золотых мячей" (фото) (1)
Вчера, 19:44
Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Вердеру"
Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Вердеру"
Вчера, 19:03
Антон Шунин: нас прорвало - мы забиваем и не пропускаем (1)
Антон Шунин: нас прорвало - мы забиваем и не пропускаем (1)
Вчера, 18:34
Азмун начал, Канунников продолжил, Оздоев подытожил. "Рубин" вернулся на победный путь (2)
Азмун начал, Канунников продолжил, Оздоев подытожил. "Рубин" вернулся на победный путь (2)
Вчера, 18:24
"Рубин" одержал уверенную победу над хабаровским СКА (3)
"Рубин" одержал уверенную победу над хабаровским СКА (3)
Вчера, 18:19
Капитан "Халл Сити": мы все разочарованы отставкой Слуцкого (6)
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"Реал" сделает "Краснодару" предложение по трансферу Смолова (40)
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Вчера, 17:24
"Челси" с минимальным счетом проиграл "Вест Хэму" (2)
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Вчера, 17:20
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Алексей Поддубский: жена Баляйкина перед смертью попросила его сыграть в этом матче (1)
Алексей Поддубский: жена Баляйкина перед смертью попросила его сыграть в этом матче (1)
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Егор Титов: в зимнюю паузу всем клубам нужны изменения, кроме, пожалуй, "Локомотива" (5)
Вчера, 16:18
Вадим Скрипченко: думаю, победа "Динамо" заслужена (1)
Вадим Скрипченко: думаю, победа "Динамо" заслужена (1)
Харри Кейн в текущем году забил 50 мячей
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн оформил дубль в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити" (5:1).
24-летний форвард в текущем году отличился уже 50 раз. Он сыграл 48 матчей за клуб и сборную Англии, отмечает издание Opta.
24-летний форвард в текущем году отличился уже 50 раз. Он сыграл 48 матчей за клуб и сборную Англии, отмечает издание Opta.
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