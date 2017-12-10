Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Марсело: я фанат Роналду, это все знают

Защитник "Реала" Марсело восхищается одноклубником Криштиану Роналду.

На этой неделе португальский форвард в пятый раз в карьере получил "Золотой мяч".

"Я фанат Роналду, это все знают. Криштиану и Месси разные. У каждого есть своя история. Мы имеем честь жить в ту же эпоху, что и эти два парня. Для меня Криштиану – лучший игрок в мире. Я не видел игру Марадону и Пеле, но я знаю, что никто не сравнится с Роналду", - цитирует Марсело Football Espana.
Теги: Марсело Роналду Реал
Сегодня, 05:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.