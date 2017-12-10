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"Амкар" - "Краснодар": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России "Амкар" - "Краснодар".

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Идову, Зайцев, Занев, Конде, Комолов, Костюков, Огуде, Эззатоллахи, Бодул.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Грицаенко, Мамаев, Петров, Газинский, Перейра, Каборе, Классон, Игнатьев.
Теги: Амкар Краснодар
Сегодня, 13:12
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№2 Написал: imaginary (Сегодня, 13:26) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: hel
А где Смолов? Что с ним?

он что-то потянул в конце матча с Ахматом, решили поберечь
тем более, немаловероятно, зимой его продадут, смысл по льдышкам сейчас его гонять
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
ЦСКА
А где Смолов? Что с ним?


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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