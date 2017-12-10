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Ламин Коне может перейти в "Эвертон"

Защитник "Сандерленда" Ламин Коне может продолжить карьеру в "Эвертоне", сообщает The Sun.

На трансфере 28-летнего игрока настаивает новый главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс, который знаком с ивуарийцем по работе в "Сандерленде".

Контракт футболиста с "черными котами" рассчитан до лета 2020 года.
Теги: Эвертон Сандерленд
Сегодня, 15:04
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Негр же,не верю.
Регистрация: 12.02.2013
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