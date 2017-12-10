Ламин Коне может перейти в "Эвертон"

Защитник "Сандерленда" Ламин Коне может продолжить карьеру в "Эвертоне", сообщает The Sun.На трансфере 28-летнего игрока настаивает новый главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс, который знаком с ивуарийцем по работе в "Сандерленде".Контракт футболиста с "черными котами" рассчитан до лета 2020 года.