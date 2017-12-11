Илья Геркус: было бы интересно сыграть с "Селтиком"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, кого хотел бы получить в соперники по 1/16 финала Лиги Европы."Было бы интересно в 1/16 Лиги Европы сыграть с "Селтиком". Крутой стадион, великолепные болельщики, команда с именем и историей, замечательная страна. Очень атмосферное противостояние может нас ждать", - написал Геркус в твиттере.Напомним, жеребьевка Лиги Европы состоится сегодня, начало - в 15:00 мск.