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Премьер-лига может отказаться от генерального спонсора

Российская футбольная премьер-лига может отказаться от титульного спонсора, а развивать сотрудничество с рядом генеральных партнеров.

"У нас идет ребрендинг в премьер-лиге, и в дальнейшем мы, скорее всего, будем отказываться от титульного спонсора, а у нас будет ряд генеральных партнеров.

На наш взгляд - это будет эффективно для премьер-лиги", - передает слова президента РФПЛ Сергея Прядкина "Р-Спорт".

Титульным спонсором РФПЛ с сезона-2015/2016 является "Росгосстрах".
Теги: Прядкин
Сегодня, 12:58
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