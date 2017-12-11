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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Премьер-лига может отказаться от генерального спонсора
Российская футбольная премьер-лига может отказаться от титульного спонсора, а развивать сотрудничество с рядом генеральных партнеров.
"У нас идет ребрендинг в премьер-лиге, и в дальнейшем мы, скорее всего, будем отказываться от титульного спонсора, а у нас будет ряд генеральных партнеров.
На наш взгляд - это будет эффективно для премьер-лиги", - передает слова президента РФПЛ Сергея Прядкина "Р-Спорт".
Титульным спонсором РФПЛ с сезона-2015/2016 является "Росгосстрах".
"У нас идет ребрендинг в премьер-лиге, и в дальнейшем мы, скорее всего, будем отказываться от титульного спонсора, а у нас будет ряд генеральных партнеров.
На наш взгляд - это будет эффективно для премьер-лиги", - передает слова президента РФПЛ Сергея Прядкина "Р-Спорт".
Титульным спонсором РФПЛ с сезона-2015/2016 является "Росгосстрах".
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