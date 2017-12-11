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ЦСКА поспорит с "Црвеной Звездой" в плей-офф Лиги Европы

После жеребьевки УЕФА стал известен соперник ЦСКА на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Им стала сербская "Црвена Звезда".

Матчи пройдут 15 и 22 февраля. Армейцы ответную игру проведут на своем поле.
Теги: ЦСКА Црвена Звезда
Сегодня, 15:26
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№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Шикарно с точки зрения вывески, тут уверен будет бой
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Я думаю будут проблемы с ними, если как обычно без усиления в ТО


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и на Песчаной улице праздник
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 15:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
в феврале играть. это жесть
Регистрация: 10.09.2012
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:30) #
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online

Вполне по силам.Главное,за зиму подлечиться и хоть немного укрепиться.И не забыть венблума на место поставить - на этом этапе как в России ему играть не позволят,удалят за милую душу...
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
за Црвену Звезду.КБ.
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 15:27) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Слабее чем ницца, атлетик и селтик.
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Все шансы у армейцев есть.Абсолютно домашняя команда с дырявой обороной.Как им ухитрился Шалимов проиграть большой вопрос.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
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