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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Унаи Эмери: уверен, что нам по силам соперничать с "Реалом"
Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой парижанам достался "Реал".
"Считаю итоги жеребьевки хорошими. Уверен, что нам по силам соперничать с "Реалом". Чтобы добиться в Лиге чемпионов чего-то значимого, нужно обыгрывать лучших.
Стадия 1/8 финала – удачный момент для встреч с подобными соперниками. Надо проявить характер, продемонстрировать тактические навыки и талант. Талант – очень важный аспект", - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
"Считаю итоги жеребьевки хорошими. Уверен, что нам по силам соперничать с "Реалом". Чтобы добиться в Лиге чемпионов чего-то значимого, нужно обыгрывать лучших.
Стадия 1/8 финала – удачный момент для встреч с подобными соперниками. Надо проявить характер, продемонстрировать тактические навыки и талант. Талант – очень важный аспект", - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
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