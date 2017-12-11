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Унаи Эмери: уверен, что нам по силам соперничать с "Реалом"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой парижанам достался "Реал".

"Считаю итоги жеребьевки хорошими. Уверен, что нам по силам соперничать с "Реалом". Чтобы добиться в Лиге чемпионов чего-то значимого, нужно обыгрывать лучших.

Стадия 1/8 финала – удачный момент для встреч с подобными соперниками. Надо проявить характер, продемонстрировать тактические навыки и талант. Талант – очень важный аспект", - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
Теги: Эмери ПСЖ Реал
Сегодня, 16:11
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