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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Эдер и Фарфан сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Тосно"
Стали известны стартовые составы "Тосно" и "Локомотива" на матч 20-го тура чемпионата России.
"Тосно": Юрченко - Буйволов, Чернов, Дугалич - Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, Мирзов, Карницкий - Марков, Труич.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Шахов, Кутин, Быстров, Трошечкин, Нуну Роша, Андерсон Карвалью, Мелкадзе.
"Локомотив": Коченков - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов - И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук - Фарфан, Эдер.
Запасные: Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Маргасов, Тарасов, Касаев, Баринов, Ан. Миранчук.
"Тосно": Юрченко - Буйволов, Чернов, Дугалич - Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, Мирзов, Карницкий - Марков, Труич.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Шахов, Кутин, Быстров, Трошечкин, Нуну Роша, Андерсон Карвалью, Мелкадзе.
"Локомотив": Коченков - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов - И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук - Фарфан, Эдер.
Запасные: Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Маргасов, Тарасов, Касаев, Баринов, Ан. Миранчук.
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