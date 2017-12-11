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Эдер и Фарфан сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Тосно"

Стали известны стартовые составы "Тосно" и "Локомотива" на матч 20-го тура чемпионата России.

"Тосно": Юрченко - Буйволов, Чернов, Дугалич - Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, Мирзов, Карницкий - Марков, Труич.

Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Шахов, Кутин, Быстров, Трошечкин, Нуну Роша, Андерсон Карвалью, Мелкадзе.

"Локомотив": Коченков - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов - И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук - Фарфан, Эдер.

Запасные: Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Маргасов, Тарасов, Касаев, Баринов, Ан. Миранчук.
Теги: Локомотив Тосно
Сегодня, 18:28
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(1)
№7 Написал: Егор Нороа (Сегодня, 19:29) #
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№6 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 19:03) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
последний напряг года. мне кажется, мотивацию трудновато нашим найти,позади столько игр и побед,боюсь что мы уже в отпуске. поставлю с огорчением на 1-1(
Регистрация: 9.11.2011
№5 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 18:52) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да сегодня нужно уйти в отпуск с победой


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№4 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 18:46) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: styh
Цитата: Loko_
Цитата: styh
Удачи нам Паровозам.

Фарфану надо трешку зафигачить тосненцам за домашнее поражение))

Хоть бы просто победить. Хотя убидительного реванша хочется)).

да, в общем то любой победный счет устроит, сзади 4 волка нагоняют, не до жиру))

Смотри-ка как нас минусуют злые волки, "красно-белые ослы, забивали все голы.."


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:43) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Loko_
Цитата: styh
Удачи нам Паровозам.

Фарфану надо трешку зафигачить тосненцам за домашнее поражение))

Хоть бы просто победить. Хотя убидительного реванша хочется)).


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 18:41) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: styh
Удачи нам Паровозам.

Фарфану надо трешку зафигачить тосненцам за домашнее поражение))


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:30) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи нам Паровозам.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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