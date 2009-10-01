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Фарфан любит Питер. "Локомотив" побеждает на выезде "Тосно"

Фарфан любит Питер. "Локомотив" побеждает на выезде "Тосно""Локомотив" в последнем матче 2017 года уверенно на выезде разобрался с "Тосно". Джефферсон Фарфан оформил второй дубль в Санкт-Петербурге за сезон. Шансы "Локомотива" на чемпионство стали еще выше, а, значит, весна для "железнодорожников" может стать счастливой.

Крупное поражение - это не только провал и разочарование, но и дополнительная мотивация на следующую игру. Победа "Спартака" над ЦСКА - яркое тому доказательство. "Тосно" подошел к игре против "Локомотива" после кошмарных 0:6 от московских армейцев. Дмитрий Парфенов объяснения такому проигрышу не нашел, заявив только, что команда его реабилитируется. Но есть ощущение, что главный тренер начал терять связь с игроками. "Тосно" медленно сползает вниз по таблице, результаты хуже и хуже, да и на неделе последует расставание с лидером - Антон Заболотный уходит в "Зенит". Для "Локомотива" такой "Тосно" - идеальный шанс для реванша за поражение в первом круге. Тогда "железнодорожники" проиграли довольно уныло. И мало, кто мог поверить, что в итоге они заберутся на первое место в таблице. В четверг "Локомотив" обеспечил себе евровесну и прекрасное настроение перед поездкой в Питер.

Юрий Семин, считая, что "Тосно" в открытый футбол с "Локомотивом" играть не рискнет, и "железнодорожникам" придется взламывать плотную оборону, выпустил в пару к Фарфану Эдера. Антон Миранчук остался из-за этого в запасе. Левый фланг защиты главный тренер москвичей доверил Михаилу Лысову, а не Виталию Денисову. Дмитрий Парфенов не мог рассчитывать на дисквалифицированного Антона Заболотного (попрощаться с родными болельщиками не получилось), поэтому основная ставка в нападении была сделана на Евгения Маркова.

Оказалось, что "Тосно" совсем не стесняется играть первым номером. Хозяева в первые пятнадцать минут встречи немного больше лидера чемпионата владели мячом. И за короткий отрезок "Тосно" успел нанести по воротам Коченкова пять ударов (в створ, правда, попасть не удалось). "Локомотиву" же потребовалось два выстрела, чтобы открыть счет в матче. Алексей Миранчук исполнил низом диагональ на Коломейцева, который в касание прострелил на Фарфана, отправившего мяч в сетку ворот Юрченко. Кажется, что в чемпионате не найдется такой обороны, которая сумеет остановить Джеффа в нынешней его форме!

Спустя пять минут после гола Фарфан мог оформлять дубль, когда Фернандеш вывел его на убойную позицию в одиннадцати метрах от ворот. Юрченко удар Джефферсона в самый угол потянул и оставил своей команде небольшую надежду. Получи "Тосно" сразу два мяча, то Парфенову вряд ли удалось бы найти для футболистов правильные слова и вернуть их в игру. За десять минут до перерыва хозяева создали первый момент в матче. Маркова выиграл позицию у Лысова и с правого края штрафной площади сильно пробил в ближний угол. Коченков упустил мяч под плечом, тот врезался в штангу и вылетел в поле. Чуть было преимущество "Локо" не растворилось... Москвичи собрались и спокойно докатали игру до перерыва.

Второй тайм "Локомотив" начал с тотального контроля над мячом. Единственное, чего в этом отрезке не хватало гостям - это точных передач в финальной трети поля. Очень много ошибался Фернандеш (к исходу часа игрового времени точность передач составляла 72 процента у португальца). Зато его соотечественник Эдер, не заметный в течение первого тайма, на пятьдесят четвертой минуте увеличил преимущество своей команды, когда после розыгрыша углового здорово развернулся в чужой штрафной площади и безукоризненно пробил по воротам Юрченко.

Юрий Семин несколько поторопился, когда задолго до финального свистка вместо Эдера выпустил на поле Тарасова. Главный тренер "Локомотива" решил остаток матча играть на удержание. Но в середине второго тайма Труич после розыгрыша стандарта один мяч отквитал. На волне радости "Тосно" забыл о Фарфане. Джефферсон сначала не реализовал выход один на один с Юрченко, но тут же исправился, когда после подачи с корнера головой переправил мяч в дальний от голкипера хозяев угол.

После матча в Хабаровске Юрий Семин называл уровень Фарфана космическим. И матч с "Тосно" в очередной раз показал, в какой сейчас превосходной форме находится Джефферсон. На данный момент, Фарфан - лучший игрок российского чемпионата. А в Питере Джефф и вовсе забил четыре мяча в двух встречах. И хочется надеяться, что после перерыва перуанец не переключится на подготовку к ЧМ и не снизит к себе требования.

А его "Локомотив" увез из Питера очередные три очка. Три очка, приближающие "железнодорожников" к чемпионству. Только перерыв в чемпионате сумел притормозить "Локомотив" Юрия Семина. А для "Тосно" зимняя пауза будет в самый раз. Возможно, с Дмитрием Парфеновым придется расстаться. Ведь в борьбе за выживание главному тренеру "Тосно" может банально не хватить опыта.

Чемпионат России

20 тур

"Тосно" – "Локомотив"

Голы:Труич, 69 - Фарфан, 19, 73, Эдер, 54.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Мелкадзе, 67), Палиенко (Роша, 58), Мирзов, Карницкий, Марков, Труич.

"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш (Ан. Миранчук, 81), Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер (Тарасов, 67).


Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Сегодня, 21:21
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15
(1)
№15 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: holod
Царь Руссо,
да тот провал помню....будто кто то сглазил..сычев вроде бы травмировался..а тренером был эштреков..приличный отрыв растаял как снег....это был 2005 год..

да,точно, 2005. и Рапиду пролетели как раз во многом из за отсутствия Дмитрия. Торпедо,помнится, слили 0-3. так что на весну абсолютный настрой!
Регистрация: 9.11.2011
№14 Написал: holod хамина (Сегодня, 21:46) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Царь Руссо,
да тот провал помню....будто кто то сглазил..сычев вроде бы травмировался..а тренером был эштреков..приличный отрыв растаял как снег....это был 2005 год..
Регистрация: 16.05.2011
№13 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pfkegjbl 2
Цитата: Царь Руссо
самому не верится... 8 очков отрыва. ну теперь понятно,что мы-ГЛАВНЫЙ фаворит чемпионата России!

Самое главное что даже пешком и проигрывая все единоборства побеждаем.

я этого и опасался до игры,что играть будем пешком и мыслями далеко. ну тут и Тосно довольно днищенское,да и Палыч, думается держал тонкую грань между уверенностью и пешеходностью
Регистрация: 9.11.2011
№12 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tfu
Локомотив с чемпионством!

Спасибо, но очень рано. Теперь каждый матч - это финал будет. А с учетом того, что следующий после перерыва со Спартаком - то вообще ничего пока не ясно. Да, вернутся Чорлука, Ари и, на данный момент, чуть ли не главное - Гильерме, два месяца без вратаря играем, может еще кем усилимся(Караваева бы, эх, мечты, мечты), но делить шкуру неубитого медведя - рано.
С победой, Паровозы! +8 есть)
Регистрация: 12.06.2016
№11 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:29) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой паровозы! Голы афигенные забили, Джефф, просто, машина! Увеличили отрыв от второго места до 8 очков!
Регистрация: 21.03.2011
№10 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:28) #
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Цитата: tfu
Локомотив с чемпионством!


Хотите сглазить?))
Регистрация: 29.08.2016
№9 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 21:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Царь Руссо
самому не верится... 8 очков отрыва. ну теперь понятно,что мы-ГЛАВНЫЙ фаворит чемпионата России!

Самое главное что даже пешком и проигрывая все единоборства побеждаем.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№8 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 21:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tfu
Локомотив с чемпионством!

спасибо на добром слове конечно. но что то такое было в 2005 или в 2006 году. там добрый десяток очков растеряли за 4-5 игр. правда и Палыча уже не было тогда
Регистрация: 9.11.2011
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:25) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Команду с неплохой игрой в этом матче и титулом зимнего "чемпиона".


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tfu
Локомотив с чемпионством!

Рано. Просто рано.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№5 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 21:24) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: CHELSEA-LOKO
Паровозы неужели что-то будет??? я не верю!!! Хотя задачу на сезон почти выполнили, из группы в ЛЕ вышли, и в пятерку попали почти в РПЛ. Спасибо вам за все Палыч, без вас мы не кто!

самому не верится... 8 очков отрыва. ну теперь понятно,что мы-ГЛАВНЫЙ фаворит чемпионата России!
Регистрация: 9.11.2011
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Локомотив с чемпионством!


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:23) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Отличный результат. Спасибо Палычу и команде. Фарфан блестяще играет.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:23) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все по делу. Локо на данный момент лучший. Молодцы. Че еще сказать.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 21:22) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Паровозы неужели что-то будет??? я не верю!!! Хотя задачу на сезон почти выполнили, из группы в ЛЕ вышли, и в пятерку попали почти в РПЛ. Спасибо вам за все Палыч, без вас мы не кто!


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
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