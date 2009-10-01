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Фарфан любит Питер. "Локомотив" побеждает на выезде "Тосно"
"Локомотив" в последнем матче 2017 года уверенно на выезде разобрался с "Тосно". Джефферсон Фарфан оформил второй дубль в Санкт-Петербурге за сезон. Шансы "Локомотива" на чемпионство стали еще выше, а, значит, весна для "железнодорожников" может стать счастливой.
Крупное поражение - это не только провал и разочарование, но и дополнительная мотивация на следующую игру. Победа "Спартака" над ЦСКА - яркое тому доказательство. "Тосно" подошел к игре против "Локомотива" после кошмарных 0:6 от московских армейцев. Дмитрий Парфенов объяснения такому проигрышу не нашел, заявив только, что команда его реабилитируется. Но есть ощущение, что главный тренер начал терять связь с игроками. "Тосно" медленно сползает вниз по таблице, результаты хуже и хуже, да и на неделе последует расставание с лидером - Антон Заболотный уходит в "Зенит". Для "Локомотива" такой "Тосно" - идеальный шанс для реванша за поражение в первом круге. Тогда "железнодорожники" проиграли довольно уныло. И мало, кто мог поверить, что в итоге они заберутся на первое место в таблице. В четверг "Локомотив" обеспечил себе евровесну и прекрасное настроение перед поездкой в Питер.
Юрий Семин, считая, что "Тосно" в открытый футбол с "Локомотивом" играть не рискнет, и "железнодорожникам" придется взламывать плотную оборону, выпустил в пару к Фарфану Эдера. Антон Миранчук остался из-за этого в запасе. Левый фланг защиты главный тренер москвичей доверил Михаилу Лысову, а не Виталию Денисову. Дмитрий Парфенов не мог рассчитывать на дисквалифицированного Антона Заболотного (попрощаться с родными болельщиками не получилось), поэтому основная ставка в нападении была сделана на Евгения Маркова.
Оказалось, что "Тосно" совсем не стесняется играть первым номером. Хозяева в первые пятнадцать минут встречи немного больше лидера чемпионата владели мячом. И за короткий отрезок "Тосно" успел нанести по воротам Коченкова пять ударов (в створ, правда, попасть не удалось). "Локомотиву" же потребовалось два выстрела, чтобы открыть счет в матче. Алексей Миранчук исполнил низом диагональ на Коломейцева, который в касание прострелил на Фарфана, отправившего мяч в сетку ворот Юрченко. Кажется, что в чемпионате не найдется такой обороны, которая сумеет остановить Джеффа в нынешней его форме!
Спустя пять минут после гола Фарфан мог оформлять дубль, когда Фернандеш вывел его на убойную позицию в одиннадцати метрах от ворот. Юрченко удар Джефферсона в самый угол потянул и оставил своей команде небольшую надежду. Получи "Тосно" сразу два мяча, то Парфенову вряд ли удалось бы найти для футболистов правильные слова и вернуть их в игру. За десять минут до перерыва хозяева создали первый момент в матче. Маркова выиграл позицию у Лысова и с правого края штрафной площади сильно пробил в ближний угол. Коченков упустил мяч под плечом, тот врезался в штангу и вылетел в поле. Чуть было преимущество "Локо" не растворилось... Москвичи собрались и спокойно докатали игру до перерыва.
Второй тайм "Локомотив" начал с тотального контроля над мячом. Единственное, чего в этом отрезке не хватало гостям - это точных передач в финальной трети поля. Очень много ошибался Фернандеш (к исходу часа игрового времени точность передач составляла 72 процента у португальца). Зато его соотечественник Эдер, не заметный в течение первого тайма, на пятьдесят четвертой минуте увеличил преимущество своей команды, когда после розыгрыша углового здорово развернулся в чужой штрафной площади и безукоризненно пробил по воротам Юрченко.
Юрий Семин несколько поторопился, когда задолго до финального свистка вместо Эдера выпустил на поле Тарасова. Главный тренер "Локомотива" решил остаток матча играть на удержание. Но в середине второго тайма Труич после розыгрыша стандарта один мяч отквитал. На волне радости "Тосно" забыл о Фарфане. Джефферсон сначала не реализовал выход один на один с Юрченко, но тут же исправился, когда после подачи с корнера головой переправил мяч в дальний от голкипера хозяев угол.
После матча в Хабаровске Юрий Семин называл уровень Фарфана космическим. И матч с "Тосно" в очередной раз показал, в какой сейчас превосходной форме находится Джефферсон. На данный момент, Фарфан - лучший игрок российского чемпионата. А в Питере Джефф и вовсе забил четыре мяча в двух встречах. И хочется надеяться, что после перерыва перуанец не переключится на подготовку к ЧМ и не снизит к себе требования.
А его "Локомотив" увез из Питера очередные три очка. Три очка, приближающие "железнодорожников" к чемпионству. Только перерыв в чемпионате сумел притормозить "Локомотив" Юрия Семина. А для "Тосно" зимняя пауза будет в самый раз. Возможно, с Дмитрием Парфеновым придется расстаться. Ведь в борьбе за выживание главному тренеру "Тосно" может банально не хватить опыта.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Крупное поражение - это не только провал и разочарование, но и дополнительная мотивация на следующую игру. Победа "Спартака" над ЦСКА - яркое тому доказательство. "Тосно" подошел к игре против "Локомотива" после кошмарных 0:6 от московских армейцев. Дмитрий Парфенов объяснения такому проигрышу не нашел, заявив только, что команда его реабилитируется. Но есть ощущение, что главный тренер начал терять связь с игроками. "Тосно" медленно сползает вниз по таблице, результаты хуже и хуже, да и на неделе последует расставание с лидером - Антон Заболотный уходит в "Зенит". Для "Локомотива" такой "Тосно" - идеальный шанс для реванша за поражение в первом круге. Тогда "железнодорожники" проиграли довольно уныло. И мало, кто мог поверить, что в итоге они заберутся на первое место в таблице. В четверг "Локомотив" обеспечил себе евровесну и прекрасное настроение перед поездкой в Питер.
Юрий Семин, считая, что "Тосно" в открытый футбол с "Локомотивом" играть не рискнет, и "железнодорожникам" придется взламывать плотную оборону, выпустил в пару к Фарфану Эдера. Антон Миранчук остался из-за этого в запасе. Левый фланг защиты главный тренер москвичей доверил Михаилу Лысову, а не Виталию Денисову. Дмитрий Парфенов не мог рассчитывать на дисквалифицированного Антона Заболотного (попрощаться с родными болельщиками не получилось), поэтому основная ставка в нападении была сделана на Евгения Маркова.
Оказалось, что "Тосно" совсем не стесняется играть первым номером. Хозяева в первые пятнадцать минут встречи немного больше лидера чемпионата владели мячом. И за короткий отрезок "Тосно" успел нанести по воротам Коченкова пять ударов (в створ, правда, попасть не удалось). "Локомотиву" же потребовалось два выстрела, чтобы открыть счет в матче. Алексей Миранчук исполнил низом диагональ на Коломейцева, который в касание прострелил на Фарфана, отправившего мяч в сетку ворот Юрченко. Кажется, что в чемпионате не найдется такой обороны, которая сумеет остановить Джеффа в нынешней его форме!
Спустя пять минут после гола Фарфан мог оформлять дубль, когда Фернандеш вывел его на убойную позицию в одиннадцати метрах от ворот. Юрченко удар Джефферсона в самый угол потянул и оставил своей команде небольшую надежду. Получи "Тосно" сразу два мяча, то Парфенову вряд ли удалось бы найти для футболистов правильные слова и вернуть их в игру. За десять минут до перерыва хозяева создали первый момент в матче. Маркова выиграл позицию у Лысова и с правого края штрафной площади сильно пробил в ближний угол. Коченков упустил мяч под плечом, тот врезался в штангу и вылетел в поле. Чуть было преимущество "Локо" не растворилось... Москвичи собрались и спокойно докатали игру до перерыва.
Второй тайм "Локомотив" начал с тотального контроля над мячом. Единственное, чего в этом отрезке не хватало гостям - это точных передач в финальной трети поля. Очень много ошибался Фернандеш (к исходу часа игрового времени точность передач составляла 72 процента у португальца). Зато его соотечественник Эдер, не заметный в течение первого тайма, на пятьдесят четвертой минуте увеличил преимущество своей команды, когда после розыгрыша углового здорово развернулся в чужой штрафной площади и безукоризненно пробил по воротам Юрченко.
Юрий Семин несколько поторопился, когда задолго до финального свистка вместо Эдера выпустил на поле Тарасова. Главный тренер "Локомотива" решил остаток матча играть на удержание. Но в середине второго тайма Труич после розыгрыша стандарта один мяч отквитал. На волне радости "Тосно" забыл о Фарфане. Джефферсон сначала не реализовал выход один на один с Юрченко, но тут же исправился, когда после подачи с корнера головой переправил мяч в дальний от голкипера хозяев угол.
После матча в Хабаровске Юрий Семин называл уровень Фарфана космическим. И матч с "Тосно" в очередной раз показал, в какой сейчас превосходной форме находится Джефферсон. На данный момент, Фарфан - лучший игрок российского чемпионата. А в Питере Джефф и вовсе забил четыре мяча в двух встречах. И хочется надеяться, что после перерыва перуанец не переключится на подготовку к ЧМ и не снизит к себе требования.
А его "Локомотив" увез из Питера очередные три очка. Три очка, приближающие "железнодорожников" к чемпионству. Только перерыв в чемпионате сумел притормозить "Локомотив" Юрия Семина. А для "Тосно" зимняя пауза будет в самый раз. Возможно, с Дмитрием Парфеновым придется расстаться. Ведь в борьбе за выживание главному тренеру "Тосно" может банально не хватить опыта.
Чемпионат России
20 тур
"Тосно" – "Локомотив"
Голы:Труич, 69 - Фарфан, 19, 73, Эдер, 54.
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Мелкадзе, 67), Палиенко (Роша, 58), Мирзов, Карницкий, Марков, Труич.
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш (Ан. Миранчук, 81), Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер (Тарасов, 67).
20 тур
"Тосно" – "Локомотив"
Голы:Труич, 69 - Фарфан, 19, 73, Эдер, 54.
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Мелкадзе, 67), Палиенко (Роша, 58), Мирзов, Карницкий, Марков, Труич.
"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш (Ан. Миранчук, 81), Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер (Тарасов, 67).
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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