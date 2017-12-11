Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:06
Роберто Манчини: "Зениту" нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве (3)
Роберто Манчини: "Зениту" нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве (3)
21:36
"Зенит" вновь оступается (12)
"Зенит" вновь оступается (12)
21:33
Дмитрий Сенников: Балотелли - психологически неустойчивый игрок. Главное - не дать ему развернуться
Дмитрий Сенников: Балотелли - психологически неустойчивый игрок. Главное - не дать ему развернуться
18:07
Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
Валерий Рейнгольд: к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно (13)
15:08
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Михаил Галактионов: мы показали достойную игру сегодня
И. о. главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов в эфире телеканала "Наш спорт" подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0).
"Ребята большие молодцы. Думаю, мы показали достойную игру сегодня. Игра была динамичной, интенсивной. Первый тайм прошел с нашим преимуществом. В целом по игре команды действовали с переменным преимуществом. Мы обменялись отличными голевыми моментами. Поэтому, наверное, итог справедливый. Мы увидели правильную реакцию на поражение в Краснодаре. Ребята действовали с огромной самоотдачей, желанием и хорошим качеством. Эту игру можно занести в актив", - сказал тренер.
"Ребята большие молодцы. Думаю, мы показали достойную игру сегодня. Игра была динамичной, интенсивной. Первый тайм прошел с нашим преимуществом. В целом по игре команды действовали с переменным преимуществом. Мы обменялись отличными голевыми моментами. Поэтому, наверное, итог справедливый. Мы увидели правильную реакцию на поражение в Краснодаре. Ребята действовали с огромной самоотдачей, желанием и хорошим качеством. Эту игру можно занести в актив", - сказал тренер.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.