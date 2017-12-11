Михаил Галактионов: мы показали достойную игру сегодня

И. о. главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов в эфире телеканала "Наш спорт" подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0)."Ребята большие молодцы. Думаю, мы показали достойную игру сегодня. Игра была динамичной, интенсивной. Первый тайм прошел с нашим преимуществом. В целом по игре команды действовали с переменным преимуществом. Мы обменялись отличными голевыми моментами. Поэтому, наверное, итог справедливый. Мы увидели правильную реакцию на поражение в Краснодаре. Ребята действовали с огромной самоотдачей, желанием и хорошим качеством. Эту игру можно занести в актив", - сказал тренер.