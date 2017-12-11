Илья Геркус: уходим на перерыв лидерами!

Уходим на перерыв лидерами! A post shared by Илья Геркус (@ilgerkus) on Dec 11, 2017 at 10:19am PST

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу над "Тосно" (3:1) в матче 20-го тура чемпионата России.На счету "Локомотива" – 45 очков, у идущих следом "Зенита" и "Спартака" – 37 баллов."Уходим на перерыв лидерами!" – написал Геркус.