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Илья Геркус: уходим на перерыв лидерами!

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу над "Тосно" (3:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

На счету "Локомотива" – 45 очков, у идущих следом "Зенита" и "Спартака" – 37 баллов.

"Уходим на перерыв лидерами!" – написал Геркус.

Уходим на перерыв лидерами!

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Теги: Геркус Локомотив Тосно
Вчера, 22:10
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(3)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:52) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Спроси любого болелу Локо перед сезоном, ни один не смог бы такого развития предположить не смог бы.
Пока руководство, тренерский штаб и команда играют сообща и это классно.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Вчера, 22:49) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смородскую выперли и вот, пожалуйста! Поздравляю!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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