Далер Кузяев: матч с "Ахматом" был особенным для меня

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол" прокомментировал ничью в матче против "Ахмата".- Согласен с тем, что игра была равной. В первом тайме у "Ахмата" были моменты, также как у нас - во втором. Но обе команды их не реализовали. Мы ожидали тяжелой игры. В Грозном "Ахмат" играет очень прилично.- Конечно. Я здесь провел 3,5 года. Было приятно вновь увидеть друзей, знакомых.