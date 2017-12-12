СМИ: Джанлуиджи Буффон готов отложить завершение карьеры на один сезон

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может отказаться от идеи завершения карьеры летом 2018 года, передает Sport Mediaset.39-летний итальянец признался, что готов остаться в Турине еще на один сезон, если будет нужен клубу. Однако, вариант с завершением карьеры голкипер также не исключил.