Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Эрнесто Вальверде: "Челси" - это тяжелый жребий для "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался относительно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцам достался лондонский "Челси".

"Это очень атлетичная и хорошо тактически обученная команда. Мората придает ей скорость в атаке, а Азар очень хорош между линиями. Мощная команда.

В общем, тяжелый жребий, хотя мы знали, что легко не будет, потому что в плей-офф попадают очень хорошие команды. "Челси" - чемпион Англии, но мы будем играть с энтузиазмом. Пусть будет тяжело, но для нас и болельщиков это прекрасное противостояние. Будет легче мотивировать игроков", - сказал Вальверде.

Газета.Ru
Теги: Барселона Вальверде
Сегодня, 10:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.