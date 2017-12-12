Эрнесто Вальверде: "Челси" - это тяжелый жребий для "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался относительно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцам достался лондонский "Челси"."Это очень атлетичная и хорошо тактически обученная команда. Мората придает ей скорость в атаке, а Азар очень хорош между линиями. Мощная команда.В общем, тяжелый жребий, хотя мы знали, что легко не будет, потому что в плей-офф попадают очень хорошие команды. "Челси" - чемпион Англии, но мы будем играть с энтузиазмом. Пусть будет тяжело, но для нас и болельщиков это прекрасное противостояние. Будет легче мотивировать игроков", - сказал Вальверде.