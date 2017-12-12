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Неманья Пейчинович: если бы играли с "Ниццей" сейчас, шансы пройти их были бы выше

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович оценил результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

"Я провел в "Ницце" четыре года. Это серьезный соперник с хорошими футболистами. Легко не будет, но по классу мы не уступаем.

На данный момент они не в лучшей форме – идут восьмыми в чемпионате. Несколько футболистов получили травмы. Думаю, к февралю все будут готовы. Если бы мы играли с "Ниццей" сейчас, шансы пройти их были бы выше", – цитирует Пейчиновича пресс-служба "Локомотива".
Теги: Пейчинович Локомотив
Сегодня, 10:52
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