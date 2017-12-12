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Виталий Мутко: сборная в 2017-м году поработала неплохо

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги уходящего 2017-го года.

"Сборная в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить, и в ней, и в клубах утвердилось много молодых игроков, которых мы не видели в прошлом году.

В "Локомотиве" есть целая обойма - братья Алексей и Антон Миранчуки, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, в "Зените" есть Далер Кузяев, Саша Головин в ЦСКА практически стал лидером клуба.

Очень рад, что Рома Зобнин вернулся и набирает форму, Илья Кутепов в последних матчах играл, а Георгий Джикия уже стал лидером "Спартака". Для сборной неплохая перспектива", – цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 12:51
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