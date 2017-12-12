Диего Марадона принял участие в открытии своего памятника в Индии (видео)

В Индии был открыт памятник легенде сборной Аргентины Диего Марадоне.Статуя форварда высотой около 3,5 метров была установлена в Калькутте. На ней запечатлен Марадона с Кубком мира после победы на ЧМ-1986. Сам Диего лично принял участие в открытии памятника.[media=https://twitter.com/TommyMartinTV3/status/940265359730466816/video/1]