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Диего Марадона принял участие в открытии своего памятника в Индии (видео)

В Индии был открыт памятник легенде сборной Аргентины Диего Марадоне.

Статуя форварда высотой около 3,5 метров была установлена в Калькутте. На ней запечатлен Марадона с Кубком мира после победы на ЧМ-1986. Сам Диего лично принял участие в открытии памятника.

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Теги: Марадона
Сегодня, 14:52
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