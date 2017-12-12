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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Диего Марадона принял участие в открытии своего памятника в Индии (видео)
В Индии был открыт памятник легенде сборной Аргентины Диего Марадоне.
Статуя форварда высотой около 3,5 метров была установлена в Калькутте. На ней запечатлен Марадона с Кубком мира после победы на ЧМ-1986. Сам Диего лично принял участие в открытии памятника.
[media=https://twitter.com/TommyMartinTV3/status/940265359730466816/video/1]
Статуя форварда высотой около 3,5 метров была установлена в Калькутте. На ней запечатлен Марадона с Кубком мира после победы на ЧМ-1986. Сам Диего лично принял участие в открытии памятника.
[media=https://twitter.com/TommyMartinTV3/status/940265359730466816/video/1]
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