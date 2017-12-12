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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Локомотив" поздравил Маринато Гилерме с днем рождения
Пресс-служба "Локо" поздравила своего вратаря с 32-летием.
"Сегодня поздравляем Маринато Гилерме, отмечающего свой одиннадцатый день рождения в составе "Локо"! Желаем Гиле продуктивно провести отпуск, набраться новых впечатлений и вернуться на поле ещё более крутым и надёжным!", - говорится в твиттере "железнодорожников".
"Сегодня поздравляем Маринато Гилерме, отмечающего свой одиннадцатый день рождения в составе "Локо"! Желаем Гиле продуктивно провести отпуск, набраться новых впечатлений и вернуться на поле ещё более крутым и надёжным!", - говорится в твиттере "железнодорожников".
? Второй день подряд у нас бразильский карнавал! ?? Сегодня поздравляем Маринато Гилерме, отмечающего свой одиннадцатый день рождения в составе «Локо»! Желаем Гиле продуктивно провести отпуск, набраться новых впечатлений и вернуться на поле ещё более крутым и надёжным! ?? pic.twitter.com/QisftY0Fgc— ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 12, 2017
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