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"Локомотив" поздравил Маринато Гилерме с днем рождения

Пресс-служба "Локо" поздравила своего вратаря с 32-летием.

"Сегодня поздравляем Маринато Гилерме, отмечающего свой одиннадцатый день рождения в составе "Локо"! Желаем Гиле продуктивно провести отпуск, набраться новых впечатлений и вернуться на поле ещё более крутым и надёжным!", - говорится в твиттере "железнодорожников".

Теги: Локомотив Гильерме
Сегодня, 15:09
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:52) #
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Болеет за:
«Локомотив»
С Днем рождения, Гиля!
Здоровья, семейного счастья и поскорее вернуться на поле, без тебя хуже.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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