"Локомотив" поздравил Маринато Гилерме с днем рождения

? Второй день подряд у нас бразильский карнавал! ?? Сегодня поздравляем Маринато Гилерме, отмечающего свой одиннадцатый день рождения в составе «Локо»! Желаем Гиле продуктивно провести отпуск, набраться новых впечатлений и вернуться на поле ещё более крутым и надёжным! ?? pic.twitter.com/QisftY0Fgc — ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 12, 2017

Пресс-служба "Локо" поздравила своего вратаря с 32-летием."Сегодня поздравляем Маринато Гилерме, отмечающего свой одиннадцатый день рождения в составе "Локо"! Желаем Гиле продуктивно провести отпуск, набраться новых впечатлений и вернуться на поле ещё более крутым и надёжным!", - говорится в твиттере "железнодорожников".