Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Юрий Семин: борьба в Лиге Европы создаст всем командам дополнительные трудности

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что во время зимнего перерыва рано говорить о шансах на чемпионство.

"Сильные и слабые стороны "Зенита", ЦСКА, "Спартака" и "Краснодара" хорошо известны. Но впереди зима. За это время можно доукомплектоваться, подтянуть какие-то игровые компоненты, получить психологический заряд на весенний бросок.

Поэтому говорить, у кого из них шансы предпочтительнее, не стану. Да это и не совсем тактично. Скажу только, что продолжение борьбы в Лиге Европы создаст всем, кроме "Краснодара", дополнительные трудности", - передает слова Семина "СЭ".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 06:33
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 07:39) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
С другой стороны первый матчи там будут до начала чемпионата и помогут войти в сезон.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.