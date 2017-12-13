Антонио Конте: "Манчестер Сити" просто невозможно остановить

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не стал отрицать, что "Манчестер Сити" является самой сильной командой нынешнего чемпионата Англии."Мы занимаем хорошую позицию в чемпионате, но есть команда, которую просто невозможно остановить. Если бы не она, мы бы боролись за титул с "МЮ", "Арсеналом", "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".Конечно, нам необходимо пытаться догнать их. Нужно биться за победу в каждой оставшейся игре и уповать на на серьезный провал лидера", – передает слова Конте официальный сайт "синих".