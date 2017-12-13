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Виталий Мутко: российский футбол полностью открыт для WADA

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что российскому футболу ничего скрывать от Всемирного антидопингового агентства.

"Российский футбол полностью открыт для Международной федерации футбола ФИФА и Всемирного антидопингового агентства. Наши клубы выступают в европейских кубках, мы ничего не скрываем", - приводит слова Мутко ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в употреблении допинга.
Теги: Мутко
Сегодня, 09:23
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