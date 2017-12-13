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Виталий Мутко: ни одна из баз ЧМ-2018 не вызвала у команд нареканий

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко рассказал о выборе баз командами участницами чемпионата мира 2018 года.

"На всех базах уложены газоны, в целом проблем не видим. Надо отметить, что все команды выбрали себе базы, в основном это города чемпионата мира, есть Московская и Ленинградская области, Ставропольский и Краснодарский край, география хорошая.

Нареканий не вызвала ни одна из них. Это радует, значит, все ответственно подошли к своей работе", - передает слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 10:46
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:07) #
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все благодоря тебе


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Была информация о том, что ни одна команда не выбрала базу г. Ростова на Дону. Так ли это?
Регистрация: 16.05.2017
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