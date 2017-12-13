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Радамель Фалькао забил гол с центра поля (видео)

Форвард "Монако" Радамель Фалькао в матче 1/8 финала Кубка лиги против "Кана" (2:0) забил мяч с центра поля.

Колумбиец вышел на замену на 76-й минуте и отличился уже спустя девять минут. Вратарь гостей Брис Самба далеко вышел из ворот, и Фалькао перебросил мяч через голкипера.

Теги: Фалькао Монако
Сегодня, 10:55
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