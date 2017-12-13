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Дмитрий Кириченко: никогда не было разговора с Бердыевым о "Рубине"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко рассказал, что его экс-начальник Курбан Бердыев не звал его с собой в "Рубин".

– У меня никогда не было с Бердыевым разговора о "Рубине", тем более у меня контракт с "Ростовом". Я комфортно себя чувствую в этом городе. Мои дети учатся в Ростове.

– Вы были достаточно самостоятельным, когда стали исполнять обязанности главного тренера в "Ростове" при Курбане Бердыеве?

– Я не считаю эту работу самостоятельной. Руководил командой Курбан Бекиевич, весь тренерский штаб мне помогал. Это был короткий период – несколько недель в августе, когда была непонятная ситуация с Бердыевым, который то ли уходил, то ли оставался. Но для меня он был главным тренером всегда, когда находился в "Ростове", поэтому здесь никаких вопросов вообще не было.

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Теги: Кириченко Ростов Бердыев
Сегодня, 12:00
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