Джек Уилшир может в январе перейти в "Вест Хэм"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир может продолжить карьеру в "Вест Хэме", сообщает Sky Sport. В услугах 25-летнего игрока заинтересован главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.В текущем сезоне Уилшир провел 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.