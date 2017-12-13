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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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15:50
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
08:51
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Джек Уилшир может в январе перейти в "Вест Хэм"
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир может продолжить карьеру в "Вест Хэме", сообщает Sky Sport. В услугах 25-летнего игрока заинтересован главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.
В текущем сезоне Уилшир провел 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
В текущем сезоне Уилшир провел 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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