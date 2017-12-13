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Джек Уилшир может в январе перейти в "Вест Хэм"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир может продолжить карьеру в "Вест Хэме", сообщает Sky Sport. В услугах 25-летнего игрока заинтересован главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.

В текущем сезоне Уилшир провел 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Теги: Уилшир Арсенал Вест Хэм Трансферы
Сегодня, 16:30
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