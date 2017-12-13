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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Полузащитник "Бордо" Малком может продолжить карьеру в "ПСЖ"
Полузащитник "Бордо" Малком попал в сферу интересов "ПСЖ", сообщает Yahoo Esportes.
20-летний бразилец может заменить в парижском клубе Анхеля Ди Марию, который скорее всего покинет клуб в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Малком провел 16 матчей в чемпионате Франции, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.
20-летний бразилец может заменить в парижском клубе Анхеля Ди Марию, который скорее всего покинет клуб в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Малком провел 16 матчей в чемпионате Франции, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.
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