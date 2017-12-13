Полузащитник "Бордо" Малком может продолжить карьеру в "ПСЖ"

Полузащитник "Бордо" Малком попал в сферу интересов "ПСЖ", сообщает Yahoo Esportes.20-летний бразилец может заменить в парижском клубе Анхеля Ди Марию, который скорее всего покинет клуб в зимнее трансферное окно.В нынешнем сезоне Малком провел 16 матчей в чемпионате Франции, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.