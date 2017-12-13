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Полузащитник "Бордо" Малком может продолжить карьеру в "ПСЖ"

Полузащитник "Бордо" Малком попал в сферу интересов "ПСЖ", сообщает Yahoo Esportes.

20-летний бразилец может заменить в парижском клубе Анхеля Ди Марию, который скорее всего покинет клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Малком провел 16 матчей в чемпионате Франции, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Теги: Бордо ПСЖ Трансферы
Сегодня, 18:22
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№1 Написал: ciko39 (Сегодня, 18:56) #
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