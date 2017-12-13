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Джанлуиджи Буффон: Евро-2020? Я ничего не исключаю

Голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал возможное выступление на Евро-2020.

"Я живу по принципу – изо дня в день. И ничего не исключаю", - цитирует Буффона Goal.com.

Напомним, ранее Буффон ранее сообщал, что завершит карьеру после чемпионата мира в России.
Теги: Буффон
Сегодня, 20:14
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№1 Написал: ciko39 (Сегодня, 20:32) #
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Регистрация: 13.12.2017
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