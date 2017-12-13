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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Фабиньо: думаю, это мой последний сезон за "Монако"
Защитник "Монако" Фабиньо заявил, что может сменить клуб в летнее трансферное окно.
"Было сложно собраться с мыслями по ходу летнего трансферного окна. Я понимал, что не нужно было уходить, и остался. Сейчас я думаю только об игре за "Монако". Но мы с агентом не обсуждаем трансфер в январе, это невозможно. Я не просил клуб отпустить меня зимой. Но, думаю, это мой последний сезон за клуб", - цитирует футболиста Le Figaro.
"Было сложно собраться с мыслями по ходу летнего трансферного окна. Я понимал, что не нужно было уходить, и остался. Сейчас я думаю только об игре за "Монако". Но мы с агентом не обсуждаем трансфер в январе, это невозможно. Я не просил клуб отпустить меня зимой. Но, думаю, это мой последний сезон за клуб", - цитирует футболиста Le Figaro.
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