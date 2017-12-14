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Дмитрий Ананко: если в атаке у "Спартака" все неплохо, то в обороне надо работать и работать

Бывший защитник и тренер "Спартака" Дмитрий Ананко посетил открытие официального магазина чемпионата мира-2018 и ответил на вопросы журналистов.

- У "Спартака" был неудачный старт, но с лета команда вообще не проигрывает, а последние пять матчей вообще выиграл, включая три игры с прямыми конкурентами. Теперь у нас зимний перерыв. Насколько это может пойти в минус?

- Пауза может, как повредить, так и сказаться на игре команды положительно. Мы видим, что клубы проводят очень много игр. По себе знаю, что чемпионат и еврокубки, конечно, выматывают. Мы видим, что в команде не так много футболистов, которых можно заменить в составе безболезненно. Поэтому и отдых может пойти на пользу.

Сейчас есть время передохнуть, переосмыслить, что было. Понятно, что надо улучшать игру в обороне. Не обязательно приобретать кого-то – можно сделать за счет тренировочного процесса. Если в атаке все выглядит неплохо, то в обороне надо работать, работать и еще раз работать.

Советский спорт
Теги: Ананко Спартак
Сегодня, 12:05
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:34) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Блин, сам не смог наладить оборону, а разговоров то...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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