Дмитрий Ананко: если в атаке у "Спартака" все неплохо, то в обороне надо работать и работать

Бывший защитник и тренер "Спартака" Дмитрий Ананко посетил открытие официального магазина чемпионата мира-2018 и ответил на вопросы журналистов.- Пауза может, как повредить, так и сказаться на игре команды положительно. Мы видим, что клубы проводят очень много игр. По себе знаю, что чемпионат и еврокубки, конечно, выматывают. Мы видим, что в команде не так много футболистов, которых можно заменить в составе безболезненно. Поэтому и отдых может пойти на пользу.Сейчас есть время передохнуть, переосмыслить, что было. Понятно, что надо улучшать игру в обороне. Не обязательно приобретать кого-то – можно сделать за счет тренировочного процесса. Если в атаке все выглядит неплохо, то в обороне надо работать, работать и еще раз работать.