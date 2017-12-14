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Гендиректор "Тосно" - о реформах РФПЛ: Федун думает только о себе

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко подверг критике предложение владельца "Спартака" Леонида Федуна о преобразовании РФПЛ.

– Как относитесь к идее сокращения премьер-лиги до 14 команд?

– Отрицательно. Я бы вообще его увеличил до 18 клубов, потому что сложно сохранить место в премьер-лиге, когда поднимаешься из ФНЛ.

– А к делению чемпионата после первой части на две группы, где в первой будет борьба за еврокубки и чемпионство, а во второй за выживание?

– Тоже отрицательно. Зачем это делать?

– По мнению Федуна, это повысит интерес и обеспечит дополнительный заработок за счет увеличения количества матчей между "Спартаком", "Зенитом", ЦСКА и так далее.

– Получается, Федун думает только о себе. А как быть другим клубам из нижней части таблицы? Им тоже нужны топ-матчи, чтобы привлекать зрителей и прочее.

– Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?

– А кто пойдет на эти игры? Местные болельщики? А как же свои? Им ведь тоже радость, когда любимая команда доходит до таких высоких стадий турнира. И далеко не все свои болельщики смогут поехать на игру в другой город.

– Стоит ли платить компенсацию от трансфера детским тренерам за воспитание футболиста?

– Сложный вопрос. Идея хорошая, но часто бывает так, что в детстве футболист проходит несколько тренеров, и как понять, кто ему больше дал? Может получиться так, что один будет несправедливо получать дивиденды, а другой несправедливо вообще ничего не получит, – передает слова Матюшенко "СЭ".
Теги: Тосно Федун
Сегодня, 12:14
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(6)
№11 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
перво наперво он думает о бабле. а не о российском футболе.
Регистрация: 5.04.2017
№10 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:56) #
  • 0
  •  (10)

Есть в концепции Федуна спорные моменты, но и играть в -15 на Урале - удовольствие ниже среднего. Сёмин подтвердит.
Регистрация: 6.10.2009
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:52) #
  • +1
  •  (7)
online

А о ком же ему ещё думать?
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: FERRUM2007 (Сегодня, 12:49) #
  • -3
  •  (15)

Федун хочет убить договорные матчи и говноигры в чемпионате, конечно владельцы подобных клубов кто существует за счет договорных игр будут против, это и есть убийство футбола.
Регистрация: 11.11.2007
№7 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 12:46) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: sraptakpain
делить на две зоны (лидеров и вылетающих) глупо.во-первых и правда аутсайдеры хотят видеть топ в своем городе.плюс условная первая команда второй половины без раздела могла бы набрать столько очков, что могли б попасть в европу. нелепая идея

нелепость - это тот бред, что ты несешь, даже не поняв смысла этой идеи!

более чем понял.и про суммы читал.но и тут опять в лидерах вы и Зенит.А для нижних это утопия
Регистрация: 7.09.2015
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:39) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
все 14 команд сыграеют друг с другом!

тогда все играют на нейтральных полях,а то почему условная команда Х должна играть дома у У? если в один круг, то по честному - это на нейтральных полях


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:34) #
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  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
делить на две зоны (лидеров и вылетающих) глупо.во-первых и правда аутсайдеры хотят видеть топ в своем городе.плюс условная первая команда второй половины без раздела могла бы набрать столько очков, что могли б попасть в европу. нелепая идея

нелепость - это тот бред, что ты несешь, даже не поняв смысла этой идеи!
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 12:33) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Шинник»
делить на две зоны (лидеров и вылетающих) глупо.во-первых и правда аутсайдеры хотят видеть топ в своем городе.плюс условная первая команда второй половины без раздела могла бы набрать столько очков, что могли б попасть в европу. нелепая идея
Регистрация: 7.09.2015
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 12:31) #
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
не нужно менять кол-во клубов. и половинить чемпионат не нужно.
у нас и аутсайдеры способны по щам дать лидерам.
да и люди по всей стране имеют право наблюдать все клубы страны. а не избранные


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:27) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Сибирь»
Вот дебил. Конечно, Матюшенко сторонник болота, где можно болтаться без риска вылететь, где можно договорняки катать, ибо чем больше таких же команд, тем легче маневрировать. А когда каждый матч решающий, это его не устраивает. Тосно нахер сразу вместе с Хабаровском.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:24) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
как раз Федун думает о повышении уровня всей рассийской ПЛ! а Матюшенко только о себе! в предложении Федуна и так за первые два круга, все 14 команд сыграеют друг с другом! а вот определять кто больше достоин играть в еврокубках и в каких именно, а кто должен бороться за выживание будут уже во вторых двух кругах в соответствии от завоеванного мета на первом этапе! или Матюшенко хочет что бы Тосно четыре раза за сезон с лидерами играло?! давно ли из ФНЛ!? и с кем вы там играли забыл!?? радуйся, что такие как вы будете как минимум дважды играть с лидерами!
Регистрация: 23.03.2009
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