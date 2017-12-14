Гендиректор "Тосно" - о реформах РФПЛ: Федун думает только о себе

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:05
Дмитрий Ананко: если в атаке у "Спартака" все неплохо, то в обороне надо работать и работать (1)
Дмитрий Ананко: если в атаке у "Спартака" все неплохо, то в обороне надо работать и работать (1)
04:28
Федун предложил ввести "климатический" календарь, сократить РФПЛ до 14 клубов и реформировать Кубок России (80)
Федун предложил ввести "климатический" календарь, сократить РФПЛ до 14 клубов и реформировать Кубок России (80)
Вчера, 23:41
Джанлуиджи Доннарумма не перейдет в "Ювентус"
Джанлуиджи Доннарумма не перейдет в "Ювентус"
Вчера, 22:23
Даниел Старридж может переехать в Испанию
Даниел Старридж может переехать в Испанию
Вчера, 22:04
"Интер" может арендовать Генриха Мхитаряна (1)
"Интер" может арендовать Генриха Мхитаряна (1)
Вчера, 21:29
Лотар Маттеус: "Ювентус" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии
Лотар Маттеус: "Ювентус" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии
Вчера, 21:15
В Ирландии 16-летний футболист скончался во время матча (2)
В Ирландии 16-летний футболист скончался во время матча (2)
Вчера, 21:12
Роман Асхабадзе: удивительно, как быстро "Зенит" растерял огромное преимущество в премьер-лиге (5)
Роман Асхабадзе: удивительно, как быстро "Зенит" растерял огромное преимущество в премьер-лиге (5)
Вчера, 20:42
Фабиньо: думаю, это мой последний сезон за "Монако"
Фабиньо: думаю, это мой последний сезон за "Монако"
Вчера, 20:14
Джанлуиджи Буффон: Евро-2020? Я ничего не исключаю
Джанлуиджи Буффон: Евро-2020? Я ничего не исключаю
Вчера, 20:11
Российским сенаторам выделили билеты на ЧМ-2018, которые нужно будет выкупать за наличные
Российским сенаторам выделили билеты на ЧМ-2018, которые нужно будет выкупать за наличные
Вчера, 19:32
"Реал" проявляет интерес к Тибо Куртуа
"Реал" проявляет интерес к Тибо Куртуа
Вчера, 19:19
Федор Чалов: Верблум очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы (1)
Федор Чалов: Верблум очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы (1)
Вчера, 19:12
Икер Касильяс в зимнее трансферное окно покинет "Порту" (1)
Икер Касильяс в зимнее трансферное окно покинет "Порту" (1)
Гендиректор "Тосно" - о реформах РФПЛ: Федун думает только о себе
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко подверг критике предложение владельца "Спартака" Леонида Федуна о преобразовании РФПЛ.
– Как относитесь к идее сокращения премьер-лиги до 14 команд?
– Отрицательно. Я бы вообще его увеличил до 18 клубов, потому что сложно сохранить место в премьер-лиге, когда поднимаешься из ФНЛ.
– А к делению чемпионата после первой части на две группы, где в первой будет борьба за еврокубки и чемпионство, а во второй за выживание?
– Тоже отрицательно. Зачем это делать?
– По мнению Федуна, это повысит интерес и обеспечит дополнительный заработок за счет увеличения количества матчей между "Спартаком", "Зенитом", ЦСКА и так далее.
– Получается, Федун думает только о себе. А как быть другим клубам из нижней части таблицы? Им тоже нужны топ-матчи, чтобы привлекать зрителей и прочее.
– Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?
– А кто пойдет на эти игры? Местные болельщики? А как же свои? Им ведь тоже радость, когда любимая команда доходит до таких высоких стадий турнира. И далеко не все свои болельщики смогут поехать на игру в другой город.
– Стоит ли платить компенсацию от трансфера детским тренерам за воспитание футболиста?
– Сложный вопрос. Идея хорошая, но часто бывает так, что в детстве футболист проходит несколько тренеров, и как понять, кто ему больше дал? Может получиться так, что один будет несправедливо получать дивиденды, а другой несправедливо вообще ничего не получит, – передает слова Матюшенко "СЭ".
– Как относитесь к идее сокращения премьер-лиги до 14 команд?
– Отрицательно. Я бы вообще его увеличил до 18 клубов, потому что сложно сохранить место в премьер-лиге, когда поднимаешься из ФНЛ.
– А к делению чемпионата после первой части на две группы, где в первой будет борьба за еврокубки и чемпионство, а во второй за выживание?
– Тоже отрицательно. Зачем это делать?
– По мнению Федуна, это повысит интерес и обеспечит дополнительный заработок за счет увеличения количества матчей между "Спартаком", "Зенитом", ЦСКА и так далее.
– Получается, Федун думает только о себе. А как быть другим клубам из нижней части таблицы? Им тоже нужны топ-матчи, чтобы привлекать зрителей и прочее.
– Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?
– А кто пойдет на эти игры? Местные болельщики? А как же свои? Им ведь тоже радость, когда любимая команда доходит до таких высоких стадий турнира. И далеко не все свои болельщики смогут поехать на игру в другой город.
– Стоит ли платить компенсацию от трансфера детским тренерам за воспитание футболиста?
– Сложный вопрос. Идея хорошая, но часто бывает так, что в детстве футболист проходит несколько тренеров, и как понять, кто ему больше дал? Может получиться так, что один будет несправедливо получать дивиденды, а другой несправедливо вообще ничего не получит, – передает слова Матюшенко "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.