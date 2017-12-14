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Килиан Мбаппе способен бегать быстрее Усэйна Болта? (видео)

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе в матче 17-го тура первенства Франции с "Лиллем" (3:1) сделал рывок со скоростью 36 километров в час, передает Goal.com.

18-летний футболист ускорился на 93-минуте встречи, его пиковая скорость составила 44,7 километра в час.

Стоит отметить, что средняя скорость олимпийского чемпиона Усэйна Болта в рекордном забеге на 100 метров составила 37,5 километра в час.

Теги: Мбаппе
Сегодня, 13:18
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№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да вы достали с этой скоростью!!!! Сколько он пробежал, десять метров? пятнадцать? Пусть пробежит сотню как и Болт тогда и посмотрим!!!
Регистрация: 6.05.2009
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