Килиан Мбаппе способен бегать быстрее Усэйна Болта? (видео)

Kylian Mbapp? was clocked at 36km/h in the 90th minute for PSG's third goal on Saturday...



Usain Bolt averaged 37.58 km/h when he broke the 100m World Record in 2009! ??#PSG pic.twitter.com/pw9ixwL4PT — Dugout (@Dugout) December 12, 2017

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе в матче 17-го тура первенства Франции с "Лиллем" (3:1) сделал рывок со скоростью 36 километров в час, передает Goal.com.18-летний футболист ускорился на 93-минуте встречи, его пиковая скорость составила 44,7 километра в час.Стоит отметить, что средняя скорость олимпийского чемпиона Усэйна Болта в рекордном забеге на 100 метров составила 37,5 километра в час.