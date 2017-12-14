Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:05
Дмитрий Ананко: если в атаке у "Спартака" все неплохо, то в обороне надо работать и работать (4)
Дмитрий Ананко: если в атаке у "Спартака" все неплохо, то в обороне надо работать и работать (4)
04:28
Федун предложил ввести "климатический" календарь, сократить РФПЛ до 14 клубов и реформировать Кубок России (96)
Федун предложил ввести "климатический" календарь, сократить РФПЛ до 14 клубов и реформировать Кубок России (96)
Вчера, 23:41
Джанлуиджи Доннарумма не перейдет в "Ювентус"
Джанлуиджи Доннарумма не перейдет в "Ювентус"
Вчера, 22:23
Даниел Старридж может переехать в Испанию
Даниел Старридж может переехать в Испанию
Вчера, 22:04
"Интер" может арендовать Генриха Мхитаряна (1)
"Интер" может арендовать Генриха Мхитаряна (1)
Вчера, 21:29
Лотар Маттеус: "Ювентус" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии
Лотар Маттеус: "Ювентус" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии
Шамиль Газизов: может быть, вообще сократим чемпионат до 6-8 команд?
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал предложение владельца "Спартака" Леонида Федуна по усовершенствованию премьер-лиги.
– Лично я сторонник увеличения чемпионата до 18 команд – Россия большая страна, и нужно чтобы футбол был везде.
– А как оцените предложение разделить чемпионат на два пула, где в одном разыграют еврокубки и чемпионство, а во втором будут бороться за выживание?
– Я против. Зачем это нужно? Может быть, вообще сократим чемпионат до 6-8 команд, и дело с концом? В Европе играют в чемпионате по 20 команд и ничего страшного. Нам нужно 18 клубов и "гладкий" чемпионат, чтобы и матчей было больше.
– Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?
– Зачем нам лишать команды ФНЛ или других дивизионов приезда клубов премьер-лиги? Я сам прекрасно помню, как нам хотелось, чтобы в Уфу приехала команда РФПЛ. Для людей это праздник. Зачем их его лишать? – передает слова Газизова "СЭ".
– Лично я сторонник увеличения чемпионата до 18 команд – Россия большая страна, и нужно чтобы футбол был везде.
– А как оцените предложение разделить чемпионат на два пула, где в одном разыграют еврокубки и чемпионство, а во втором будут бороться за выживание?
– Я против. Зачем это нужно? Может быть, вообще сократим чемпионат до 6-8 команд, и дело с концом? В Европе играют в чемпионате по 20 команд и ничего страшного. Нам нужно 18 клубов и "гладкий" чемпионат, чтобы и матчей было больше.
– Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?
– Зачем нам лишать команды ФНЛ или других дивизионов приезда клубов премьер-лиги? Я сам прекрасно помню, как нам хотелось, чтобы в Уфу приехала команда РФПЛ. Для людей это праздник. Зачем их его лишать? – передает слова Газизова "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.