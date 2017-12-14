Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Шамиль Газизов: может быть, вообще сократим чемпионат до 6-8 команд?

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал предложение владельца "Спартака" Леонида Федуна по усовершенствованию премьер-лиги.

– Лично я сторонник увеличения чемпионата до 18 команд – Россия большая страна, и нужно чтобы футбол был везде.

– А как оцените предложение разделить чемпионат на два пула, где в одном разыграют еврокубки и чемпионство, а во втором будут бороться за выживание?

– Я против. Зачем это нужно? Может быть, вообще сократим чемпионат до 6-8 команд, и дело с концом? В Европе играют в чемпионате по 20 команд и ничего страшного. Нам нужно 18 клубов и "гладкий" чемпионат, чтобы и матчей было больше.

– Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?

– Зачем нам лишать команды ФНЛ или других дивизионов приезда клубов премьер-лиги? Я сам прекрасно помню, как нам хотелось, чтобы в Уфу приехала команда РФПЛ. Для людей это праздник. Зачем их его лишать? – передает слова Газизова "СЭ".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 13:58
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Бодун Улус Джучи (Сегодня, 15:37) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Tokio581
Правильно оставить спартак тосно анжи амкар динамо и рубин

а Зенит куда денешь? форточку пошире распахнешь, разбавишь голубую эвропу лазуревым оттенком?
Или все-таки за уроки?
Регистрация: 18.11.2017
№5 Написал: Tokio581 (Сегодня, 15:19) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно оставить спартак тосно анжи амкар динамо и рубин. Тогда спартак спройно будет себе звезды на майки ляпать
Регистрация: 18.04.2016
№4 Написал: Бодун Улус Джучи (Сегодня, 14:59) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Skyline
я что то не понимаю а кто такой федун

А кто ты такой, чтобы чего-то понимать?


Цитата: Skyline
что бы его слушать?

для чего слушаешь, раз нихуа не понимаешь? займи мозг - купи чупачупс...
Регистрация: 18.11.2017
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:45) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
я что то не понимаю а кто такой федун? что бы его слушать?


--------------------
Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:39) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spielhur
Федунских реформ

сильно сказано smile


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 14:28) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Запоминайте кто истерит публично. Видимо рыльце настолько в пушку, что кормушка после Федунских реформ отъедет очень далеко.
От Урала это ожидаемо было.
Регистрация: 10.12.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.