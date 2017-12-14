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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Гендиректор "Тосно": наверное, сложно будет удержать зимой Маркова
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал прогресс 23-летнего нападающего Евгения Маркова.
"Понятно, что Марковым будут интересоваться, он забил восемь мячей, показывает неплохой футбол. Наверное, его будет сложно удержать зимой, но постараемся сохранить футболиста до конца сезона.
Жене, как и Антону Заболотному, нужно расти дальше. Не исключаю его попадания на чемпионат мира, но все будет зависеть, само собой, от него.
Нам сложно будет заменить Антона. Он пришел к нам из "Факела", в котором потерял игровую практику, но доверие, доверие, доверие – и он стал игроком такого уровня. Но не вижу смысла его держать, ему нужно расти дальше, а растить кадры – наша работа", – передает слова Матюшенко ТАСС.
"Понятно, что Марковым будут интересоваться, он забил восемь мячей, показывает неплохой футбол. Наверное, его будет сложно удержать зимой, но постараемся сохранить футболиста до конца сезона.
Жене, как и Антону Заболотному, нужно расти дальше. Не исключаю его попадания на чемпионат мира, но все будет зависеть, само собой, от него.
Нам сложно будет заменить Антона. Он пришел к нам из "Факела", в котором потерял игровую практику, но доверие, доверие, доверие – и он стал игроком такого уровня. Но не вижу смысла его держать, ему нужно расти дальше, а растить кадры – наша работа", – передает слова Матюшенко ТАСС.
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