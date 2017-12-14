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Луи ван Гал: "Боруссию" даже нельзя сравнивать с "Баварией", я бы не пошел туда работать

Бывший тренер "Баварии", "Манчестер Юнайтед" и сборной Голландии Луи ван Гал заявил, что не стал бы работать в дортмундской "Боруссии".

"Боруссию" даже нельзя сравнивать с "Баварией", поэтому я бы не пошел туда работать. Сейчас у тренеров не так много времени, и я бы не смог превратить маленькую команду в топ-клуб", - приводит слова голландца Fox Sports.
Теги: ван Гал Боруссия Д
Сегодня, 17:07
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(1)
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
С фига-ли. Мюнхен безусловно европейский гранд, но и Дортмунд далеко не середняк.
Ну хоть высказал свою позицию, теперь точно не позовут.

после его МЮ его б в Боруссию и не позвали.я не фанат этого клуба, но тем не менее


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:24) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С фига-ли. Мюнхен безусловно европейский гранд, но и Дортмунд далеко не середняк.
Ну хоть высказал свою позицию, теперь точно не позовут.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Warrel Dane
Регистрация: 2.05.2014
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