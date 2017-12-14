Луи ван Гал: "Боруссию" даже нельзя сравнивать с "Баварией", я бы не пошел туда работать

Бывший тренер "Баварии", "Манчестер Юнайтед" и сборной Голландии Луи ван Гал заявил, что не стал бы работать в дортмундской "Боруссии"."Боруссию" даже нельзя сравнивать с "Баварией", поэтому я бы не пошел туда работать. Сейчас у тренеров не так много времени, и я бы не смог превратить маленькую команду в топ-клуб", - приводит слова голландца Fox Sports.