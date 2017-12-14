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В Париже ночью грабители вынесли с квартиры Эмери ценные вещи и футболки Неймара

Вчера ночью в Париже в квартире главного тренера "ПСЖ" Унаи Эмери произошло ограбление, информирует Le Point.

Сообщается, что неизвестные похитили часы Rolex стоимостью, которые стоят 7 тысяч евро, а также браслет и две сумки Chanel, которые принадлежали жене экс-наставника "Спартака". Общая сумма ущерба оценивается в 20 тысяч евро.

Также из квартиры пропали важные документы о трансферных планах французского клуба и футболки нападающего парижан Неймара.
Теги: Эмери Неймар ПСЖ
Сегодня, 19:32
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
А зачем Неймар хранил футболки у Эмери?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Общая сумма ущерба оценивается в 20 тысяч евро.

Это копейки для него, можно было и не постить новость.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Warrel Dane
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: оптимист чебоксары (Сегодня, 19:49) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Стирать брал чтоль ?
Регистрация: 10.10.2009
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