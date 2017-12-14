В Париже ночью грабители вынесли с квартиры Эмери ценные вещи и футболки Неймара

Вчера ночью в Париже в квартире главного тренера "ПСЖ" Унаи Эмери произошло ограбление, информирует Le Point.Сообщается, что неизвестные похитили часы Rolex стоимостью, которые стоят 7 тысяч евро, а также браслет и две сумки Chanel, которые принадлежали жене экс-наставника "Спартака". Общая сумма ущерба оценивается в 20 тысяч евро.Также из квартиры пропали важные документы о трансферных планах французского клуба и футболки нападающего парижан Неймара.